رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة يشيد بـ"القومى لذوى الإعاقة"

بيشوى رمزى

أثنى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خاصة في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية، مؤكدا اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة المهمة من الناخبين، مشيداً بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير خليل إبراهيم الذوادي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم؛ بمقر المجلس، استكمالاً للاجتماعات التي تعقدها بعثة جامعة الدول العربية؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأفاد بيان صادر عن بعثة جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن الدكتورة إيمان استعرضت الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة التي طرحها المجلس بعنوان "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين من هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الجانبان- في نهاية اللقاء- أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، سعياً لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.