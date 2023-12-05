اليوم السابع
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رئيس العربية للتصنيع يبحث مع مدير إدارة البرامج الكورية فرص التعاون المشترك

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:53 م
رئيس العربية للتصنيع يبحث مع مدير إدارة البرامج الكورية فرص التعاون المشترك
كتب زكى القاضى

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قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إن إقامة معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات ويتضح هذا من العدد المشارك فى فعاليات المعرض فى نسخته الثالثة، جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض.
 
وبحث رئيس الهيئة مع (Moon,Juyeal) مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية العالمية والوفد المرافق، تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الإهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران، والتأكيد على ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI العالمية فى الصناعات الدفاعية المختلفة.






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ايديكس

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