حافظ على أسرتك ونفسك من عدوى دورات المياه بـ 6 قواعد

كتبت فاطمة ياسر

من السهل الإصابة بالعدوى نتيجة دخول مرحاض غير نظيف، لذا هناك بعض الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص العدوي، وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

وأكد التقرير ضرورة الاهتمام ب نظافة المرحاض بشكل دوري ما يحميك من العدوي نتيجة انتشار الجراثيم داخل الحمام، ويتم ذلك عن طريق بعض القواعد المهامة، ومنها:

- غسل اليدين

واحدة من أهم القواعد الأساسية هي غسل اليدين بشكل صحيح، اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام، إلى استخدم المناديل الورقية، وتخلص منها في سلة المهملات المغطاة لمنع انتشار الجراثيم، يمكن لهذه الممارسة البسيطة أن تقلل بشكل كبير من انتقال البكتيريا والفيروسات الضارة. - قبل الاستخدام يجب تنظيفه عند استخدام المرحاض عليك الاهتمام بتنظيفه، ويتم ذلك عن طرق تنظيف "القاعدة" بمناديل الورقية، للتأكد من نظافتها. عند استخدام المرحاض عليك الاهتمام بتنظيفه، ويتم ذلك عن طرق تنظيف "القاعدة" بمناديل الورقية، للتأكد من نظافتها.

قم بتخزين الأغراض الشخصية بشكل صحيح قم بتخزين الأغراض الشخصية، مثل فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة، في منطقة جافة ونظيفة، تجنب مشاركة هذه العناصر لمنع انتشار العدوى، قم بتغطية فرشاة الأسنان أو تخزينها في خزانة مغلقة لحمايتها من الجزيئات المحمولة بالهواء والتلوث، استبدل فرشاة الأسنان بانتظام، على الأقل كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

غسل المناشف بانتظام يمكن أن تحتوي المناشف وسجادات الحمام وستائر الدش على البكتيريا والعفن إذا لم يتم تنظيفها بانتظام، تأكد من غسل هذه العناصر واستبدالها بشكل متكرر للحفاظ على بيئة صحية.