اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:27 ص
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حافظ على أسرتك ونفسك من عدوى دورات المياه بـ 6 قواعد

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:00 ص
حافظ على أسرتك ونفسك من عدوى دورات المياه بـ 6 قواعد عدوى دورات المياه- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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من السهل الإصابة بالعدوى نتيجة دخول مرحاض غير نظيف، لذا هناك بعض الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص العدوي، وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.
 
وأكد التقرير ضرورة الاهتمام بنظافة المرحاض بشكل دوري ما يحميك من العدوي نتيجة انتشار الجراثيم داخل الحمام، ويتم ذلك عن طريق بعض القواعد المهامة، ومنها: 

- غسل اليدين

واحدة من أهم القواعد الأساسية هي غسل اليدين بشكل صحيح، اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام، إلى استخدم المناديل الورقية، وتخلص منها في سلة المهملات المغطاة لمنع انتشار الجراثيم، يمكن لهذه الممارسة البسيطة أن تقلل بشكل كبير من انتقال البكتيريا والفيروسات الضارة.

- قبل الاستخدام يجب تنظيفه

عند استخدام المرحاض عليك الاهتمام بتنظيفه، ويتم ذلك عن طرق تنظيف "القاعدة" بمناديل الورقية، للتأكد من نظافتها. 

قم بتخزين الأغراض الشخصية بشكل صحيح

قم بتخزين الأغراض الشخصية، مثل فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة، في منطقة جافة ونظيفة، تجنب مشاركة هذه العناصر لمنع انتشار العدوى، قم بتغطية فرشاة الأسنان أو تخزينها في خزانة مغلقة لحمايتها من الجزيئات المحمولة بالهواء والتلوث، استبدل فرشاة الأسنان بانتظام، على الأقل كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

غسل المناشف بانتظام

يمكن أن تحتوي المناشف وسجادات الحمام وستائر الدش على البكتيريا والعفن إذا لم يتم تنظيفها بانتظام، تأكد من غسل هذه العناصر واستبدالها بشكل متكرر للحفاظ على بيئة صحية.

- حافظ على السطح نظيفًا وجافًا

قم بتنظيف أسطح الحمام بانتظام، بما في ذلك أسطح الأحواض ودورات المياه، للقضاء على الجراثيم ومنع تراكم البكتيريا الضارة، يمكن أن يساعد استخدام المطهرات في الحفاظ على بيئة صحية، حافظ على جفاف أسطح الحمام لتقليل مخاطر الانزلاق والسقوط، فالرطوبة يمكن أن تخلق أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

التهوية المناسبة 

التهوية الكافية ضرورية في الحمامات لتقليل الرطوبة ومنع نمو العفن، تأكد من أن حمامك يحتوي على أنظمة تهوية مناسبة، مثل مراوح العادم أو النوافذ.

 







الحمام

تجنب الاصابة بالعدوي

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