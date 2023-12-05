حافظ على أسرتك ونفسك من عدوى دورات المياه بـ 6 قواعد

- غسل اليدين
واحدة من أهم القواعد الأساسية هي غسل اليدين بشكل صحيح، اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام، إلى استخدم المناديل الورقية، وتخلص منها في سلة المهملات المغطاة لمنع انتشار الجراثيم، يمكن لهذه الممارسة البسيطة أن تقلل بشكل كبير من انتقال البكتيريا والفيروسات الضارة.
- قبل الاستخدام يجب تنظيفهعند استخدام المرحاض عليك الاهتمام بتنظيفه، ويتم ذلك عن طرق تنظيف "القاعدة" بمناديل الورقية، للتأكد من نظافتها.
قم بتخزين الأغراض الشخصية بشكل صحيح
غسل المناشف بانتظام
- حافظ على السطح نظيفًا وجافًا
قم بتنظيف أسطح الحمام بانتظام، بما في ذلك أسطح الأحواض ودورات المياه، للقضاء على الجراثيم ومنع تراكم البكتيريا الضارة، يمكن أن يساعد استخدام المطهرات في الحفاظ على بيئة صحية، حافظ على جفاف أسطح الحمام لتقليل مخاطر الانزلاق والسقوط، فالرطوبة يمكن أن تخلق أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.
التهوية المناسبة
التهوية الكافية ضرورية في الحمامات لتقليل الرطوبة ومنع نمو العفن، تأكد من أن حمامك يحتوي على أنظمة تهوية مناسبة، مثل مراوح العادم أو النوافذ.
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