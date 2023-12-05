تواريخ مرتبطة بقضية حفل المنصورية بعد حكم البراءة

كتب إيهاب المهندس

قالت محكمة جنح الجيزة، كلمة النهاية في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية"، بعد حكم براءة 20 متهما، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوي منه.

ـ "27 أكتوبر 2023"، النيابة تتلقى محضر بالواقعة.

ـ "13 نوفمبر 2023"، يشير لتاريخ إحالة المتهمين للمحاكمة.

ـ " 19 نوفمبر 2023"، ويشير لتاريخ أولى الجلسات.

ـ "3 ديسمبر 2023"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين.

يذكر أن النيابة العامة تلقت محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.