تموين الأقصر تحرر 29 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات على أسواق ومخابز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، والتي أسفرت عن تحرير عدد 29 محضر ومخالفة تموينية، وذلك إستمراراً لجهود الدولة المستمر والمبذول في الحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات نجحت في مجال الأسواق بتحرير عدد 22 محضرا تموينيا شملت 16 محضرا عدم إعلان عن أسعار السلع، و2 بيع بأزيد من السعر، ومحضر بيع سلع منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية، ومحضر تداول سلع بدون فواتير، وفي مجال المخابز تحرير عدد 7 مخالفة تموينية شملت 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم نظافة مخبز.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه شملت أبرز الأحراز والمضبوطات خلال الحملة ضبط كمية قدرها 0,665 طن لحوم ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأهاب بكافة الأهالى والمواطنين وأصحاب المحلات والمخابز بضرورة الإلتزام بالنظام، وخصوصاً أثناء عملية توزيع وبيع سلعة السكر الحر بالسيارات المتنقلة ومعارض المبادرات وفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، حيث يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 41 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال الأسواق تحرير عدد 32 محضر تمويني عبارة عن (عدم إعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر – بيع سلع منتهية الصلاحية - عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات ربع طن سكر بدون فواتير، و100 كجم كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، و150 علبة سجائر أزيد من السعر وبدون فواتير، وفي مجال المخابز تحرير عدد 9 مخالفة تموينية عبارة عن (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن).