تموين الأقصر تضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، حيث تم الترصد لأحد التروسيكلات المحملة بالدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والسير خلفه حتى وصل إلى أحد مطاحن الغلال، وبمفاجئة المطحن تبين داخله وجود كمية قدرها 2,250 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز والمستودعات، وذلك بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم وتحريز الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة الموقرة.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين بالأقصر، إنه يأتي ذلك نتيجة لإهمال المواطنين في ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز، والذين يقومون بالضرب الوهمي بدون إنتاج فعلي للخبز وبيع الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، حيث خرجت الحملات استمراراً لجهود الدولة المستمر والمبذول في الحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، بكافة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني بدال / مخبز، وذلك بهدف الحفاظ على الدعم المستحق لهم وعدم تعرض البطاقة للإلغاء نهائياً وضياع حقوقهم.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، حيث يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 41 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال الأسواق تحرير عدد 32 محضر تمويني عبارة عن (عدم إعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر – بيع سلع منتهية الصلاحية - عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات ربع طن سكر بدون فواتير، و100 كجم كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، و150 علبة سجائر أزيد من السعر وبدون فواتير، وفي مجال المخابز تحرير عدد 9 مخالفة تموينية عبارة عن (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن).