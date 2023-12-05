تعرف على نصائح الزراعة لزيادة إنتاجية محصول البصل

كتبت أسماء نصار

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة وقد وجد مرسوماً علي معابد قدماء المصريين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.‬‬

و تزرع العروات الشتوية في الوجه القبلي خلال الفترة من منتصف أغسطس إلي نهاية سبتمبر, أما بالنسبة للوجه البحري فتتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لزيادة انتاجية البصل :

الارشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية فى انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.

2- الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.

3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتأخرة.

- الارشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

4-الاستمرار فى نقاوة الحشائش .

5- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.

6- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.

7- استمرار عمليات الرى بانتظام.