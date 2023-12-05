اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على مستشفيات الكشف على الحجاج بالدقهلية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:18 م
تعرف على مستشفيات الكشف على الحجاج بالدقهلية مستشفى دكرنس العام
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الفحص الطبي للحجاج لعام 2023 2024 بمحافظة الدقهلية فى أربعة مستشفيات تابعة فقط هى مستشفى دكرنس العام، ومستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى المنزلة العام، ومستشفى أجا المركزي.
 
 
وأشار إلى أن الفئات التى تقرر عدم التصريح لها بالسفر، مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل، ومرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض ( القلب - الاوعية الدموية - التليف الكبدي - الاورام)، والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة.
 
مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات من الساعة 2 م حتى الساعة 8 م

 

 







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مستشفيات الكشف على الحجاج




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