تعرف على مستشفيات الكشف على الحجاج بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ب الدقهلية ، استمرار الفحص الطبي للحجاج لعام 2023 2024 بمحافظة الدقهلية فى أربعة مستشفيات تابعة فقط هى مستشفى دكرنس العام، ومستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى المنزلة العام، ومستشفى أجا المركزي.

وأشار إلى أن الفئات التى تقرر عدم التصريح لها بالسفر، مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل، ومرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض ( القلب - الاوعية الدموية - التليف الكبدي - الاورام)، والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة.

مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات من الساعة 2 م حتى الساعة 8 م



