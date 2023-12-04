افتتاح أول مركز تنمية مهارات لذوى الهمم بمدرسة التربية الفكرية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

إفتتح اليوم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبحضور مديرى عموم المديرية ومدير ووكيل إدارة ميت غمر التعليمية، أول مركز تخاطب وتنميه مهارات وتكامل حسي وتعديل سلوك، لذوي الهمم، بمحافظة الدقهلية.

كما افتتح مدينه الألعاب الترفيهية، للطلاب وبعض تجديدات البنية التحتية للمدرسة والمكتبه الذكية، والتي تعد أول مكتبه ذكية بالتربية الخاصة.

وقدم شعبان الشكر لأسر وأهالى الطلاب ذوي القدرات الخاصة، لدعمهم لأبنائهم ومساندتهم في الحياة، كما قدم الشكر والتقدير والإحترا لكل المشاركين في الدعم الدائم للمدرسة، والمشاركة فى المناسبات، كما قدم الشكر والتقدير لمديرة المدرسة، لجهودها المبذولة في خدمة أبنائنا ذوى الهمم.

وأشار هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الى تقديم كافة الخدمات لأبنائنا ذوى الهمم، وأشاد بإفتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسى و تنمية المهارات بالمدرسة، من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لأولادنا من ذوى الهمم على مستوى يليق بهم و عمل تقييمات للأطفال، و مقابلات أولياء الأمور، جانب من جلسات التقييم المهارى، اللُغوى وتقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك وإختبارات الذكاء بالمركز، علاوة على جلسات لزيادة الإنتباه والتركيز والقدرة على الإبداع.

وأكدت راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، على أن ذوى الهمم لهم مكانه خاصة لدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أن وزير التربية والتعليم، يوليهم كافة أوجه الإهتمام و الدعم مشيرا الى أن وزارة التربية والتعليم تقدم لهم كافة المساعدات من برامج ومسابقات واكتشاف الموهوبين بهدف إحتواء تلك الشريحة وتنمية المهارات لديهم وتقديم الخدمات والرعاية الكاملة لهم.

يأتي ذلك إنطلاقا من المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر قادرون بإختلاف في نسخته الرابعة في ديسمبر الماضي ( رفقاء قادرون باختلاف )، والتي وجه فيها الدكتور رضا حجازى، وزير التربيه والتعليم الفني، وكافه الجهات المعنية، بضرورة اختيار مدربين ذو خبرة عالية تؤهل الرفقاء للعمل مع ذوي الهمم و الإهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنمية مهارات ذوي الهمم.