تعرف على إجراءات تسهيل تجديد رخصة سياراتك النقل × 9 خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لتسهيل استخراج أوراق تجديد رخصة السيارة النقل من وحدات التراخيص وحددت مجموعة من الخطوات ليتم استخراجها فى خطوات ومنها:

- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

- نموذج الفحص البيئى.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

-استلام الرخصة المؤمنة