اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:44 ص
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تعرف على إجراءات تسهيل تجديد رخصة سياراتك النقل × 9 خطوات

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:00 ص
تعرف على إجراءات تسهيل تجديد رخصة سياراتك النقل × 9 خطوات رخصة قيادة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لتسهيل استخراج أوراق تجديد رخصة السيارة النقل من وحدات التراخيص وحددت مجموعة من الخطوات ليتم استخراجها فى خطوات ومنها: 
 
- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.
 
- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
 
- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.
 
- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.
 
- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.
 
- نموذج الفحص البيئى.
 
- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.
 
- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.
 
-استلام الرخصة المؤمنة
 
 
 






ادارة المرور

تجديد الرخص

سيارات النقل

اخبار الحوادث




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