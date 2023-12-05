اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:27 م
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تجديد حبس مالك شركة وآخر بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:35 م
تجديد حبس مالك شركة وآخر بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس مالك شركة وشخص آخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالاتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس آب".
 
وكشفت التحقيقات عن ضبط مالك شركة وآخر، مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة، وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول.
 
وبمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسبا بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.






اخبار الحوادث

النقـد الأجنبى

عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبى




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