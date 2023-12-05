تأهل 4 مرشحين للمشاركة بالمناظرة الرئاسية الرابعة للجمهوريين فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

تأهل أربعة مرشحين للمشاركة فى المناظرة الرئاسية الجمهورية الرابعة فى الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تعقد مساء غدا، الأربعاء، فى ولاية ألاباما، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن، فإن المشاركين الأربعة هم حاكم فلوريدا رون ديسانتس وحاكمة ثاوث كارولينا السابقة نيكى هيلى، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى وحاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى. وسيتواجه الأربعة فى مدينة توسكالوسكا فيما سيكون أصغر منصة مناظرة على الإطلاق هذا العام. وسيواصل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الأوفر حظا حتى الآن لنيل الترشيح الجمهورى، رفض المشاركة فى المناظرات، حيث غاب عن الثلاثة السابقات، وسيحضر بدلا من ذلك فعالية لجمع التبرعات فى فلوريدا تنظمها لجنة عمل سياسى "سوبر باك" تدعم ترشحه.

يأتى هذا مع تبقى ستة أسابيع فقط على بدء السباق التمهيدى الجمهورى فى ولاية أيوا، ويتنافس ديسانتيس وهيلى بقوة على من سيكون المنافس الأساسى لترامب.

وللمشاركة فى المناظرة الرابعة، تعين على المرشحين استيفاء معايير أعلى تتعلق بعدد المتبرعين وأرقام استطلاعات الرأي التي تحددها اللجنة الوطنية للحزب الجمهورية. وكان على كل واحد منهم جمع تبرعات من 80 ألف متبرع منفرد على الأقل، منهم 200 على الأقل فى 20 ولاية أو أراض أمريكية. كما تعين عليهم الحصول على نسبة تأييد 6% على الأقل فى اثنين من استطلاعات الرأي الوطنية، أو استطلاع وطنى واحد واستطلاعين فى اثنين من ولايات التصويت المبكر، أيوا ونيوهامبشير وكارولينا الجنوبية أو نيفادا. ومثلما كانت الحال فى المناظرات السابقة، طلبت اللجنة الجمهورية من المرشحين التوقيع على تعهد الالتزام بدعم المرشح النهائي للحزب.

وفى وقت سابق، انتقد حاكم نورث داكوتا دوج بورجون تشديد اللجنة الوطنية الجمهورية متطلبات التأهل للمناظرات، معلنا إنهاء حملته للترشح فى السباق الرئاسي.