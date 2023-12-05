

وقال الرئيس الروسي -خلال مراسم قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب الاثنين- "لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في الشؤون الثنائية. وما زلنا نأمل في أن تساعد العلاقات التقليدية المتمثلة في التقارب الروحي والتعاطف المتبادل والاحترام بين الشعبين الروسي واليوناني في نهاية المطاف في إحياء الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا وكذلك الأعمال العادية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وفي نفس السياق، قال بوتين -خلال الحفل- إن حالة العلاقات "المجمدة" بين روسيا وألمانيا لا تفيد أياً من البلدين، لكن ألمانيا هي التي تعاني أكثر من غيرها هنا.



وأضاف "إن الحالة (المجمدة) الحالية للعلاقات مع روسيا، ليست بمبادرة منا، أريد أن أؤكد على ذلك، وليست مفيدة، فهي ليست مفيدة لنا ولا لكم".



وأشار بوتين إلى أن روسيا وألمانيا تعملان على تطوير "تعاون عملي وتجاري" منذ أكثر من نصف قرن.