اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:26 م
إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج الناخبون فى فرنسا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت صناديق الاقتراع في فرنسا بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.


وشهدت اللجنة الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية خلال الثلاثة أيام توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت، كما حرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المهمة والتاريخية للدولة المصرية. 


وشهدت اللجنة الانتخابية حتى آخر يوم إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.


ورغم الطقس شديد البرودة، ومنذ بداية عملية التصويت اليوم /الأحد/ في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فرنسا، بحضور السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بباريس، واصل المواطنون المصريون في فرنسا الحضور حريصين على ممارسة حقهم الدستوري.


واصطف أبناء مصر في فرنسا في طوابير طويلة، خلال اليوم الثالث لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وتوافد عدد كبير من المواطنين من جميع الأعمار، ولاسيما الشباب الذين يواصلون دراستهم في فرنسا ولكنهم كانوا حريصين على المشاركة في الانتخابات.


وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة الماضية وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مساء اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم. 


وعقب انتهاء عمليات الاقتراع يتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية .







انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة