الهلال الأحمر الفلسطينى: لدينا 7 سيارات بشمال غزة مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، إن الأمور ما زالت صعبة للغاية في قطاع غزة وهى صعبة بشكل عام بالقطاع الصحى بخروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة والحصار المفروض على غزة، خاصة في شمال غزة ومنع المساعدات من الوصول ومنع الوقود.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني ، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه لا يوجد خدمات طبية مقدمة، ولدينا 7 سيارات تعمل في شمال غزة مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود.

وأوضح عبد الجليل حنجل، أن هناك قصف عشوائى ضد المسعفين واستشهد أحد المتطوعين بسبب القصف الإسرائيلي على شمال غزة، كما أنه يتم الاعتداء بالرصاص على سيارات الإسعاف.