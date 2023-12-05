النائب عبد الفتاح محمد: عمرو أديب يروج لتصريحات مأجورة لا تمت بصلة للوطنية

ندى سليم

هاجم النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تصريحات الباحث سمير غطاس، التي ترددت حول الساعات الماضية، بشأن عودة المصريين من غزة إلى مصر، قائلا: "تصريحات مأجورة ومشبوهة من شخصيات محسوبة على الاعلام المصري"، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ولها مكانة مهمة وبدون مواقف مصر التاريخية إزاء القضية الفلسطينية كانت اندثرت للأبد.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لليوم السابع، ردا على حديث الباحث سمير غطاس مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا:" دى تصريحات مأجورة لا تمت للوطنية بصلة، وأكاذيب مشبوهة"، لافتا: "أي شخص أتسول له نفسه بأن يتحدث عن مصر بهذه الطريقة فإنه غير وطني، ويعمل ضد المصلحة الوطنية.

واستطرد أن مصر منذ عام 1948 وهى تدفع الشهداء والجرحي من اجل نصرة القضية الفلسطينية، بخلاف كافة أوجة المساعدات الإنسانية للوقوف مع الشعب الفلسطيني.