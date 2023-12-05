المشروم في الشتاء.. يعزز مناعتك ويزيد مستويات فيتامين د

كتبت إيناس البنا

مع حلول فصل الشتاء، تكثر المشكلات الصحية، مثل نزلات البرد والسعال، ويلعب النظام الغذائي المضاد للالتهابات على حماية الشخص بصورة كبيرة وتعزيز مناعته لمقاومة الأمراض، لمكافحة هذه الالتهابات وفقا لموقع " onlymyhealth "، يمكن إضافة المشروم إلى نظامك الغذائي لفوائده التالية:

يعزز المناعة

من المهم تقوية جهاز المناعة لدينا خلال فصل الشتاء لتجنب الأمراض، ويعد المشروم مصدرًا طبيعيًا للسيلينيوم، وهو معدن يلعب دورًا حيويًا في الأداء السليم لجهاز المناعة.

يعزز صحة القلب

يعتبر المشروم خيارًا غذائيًا صحيًا للقلب، لأنه منخفض السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، بسبب الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في المشروم تساهم في إدارة ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

التحكم فى الوزن

يحتوي المشروم الصالح للأكل على عدد قليل من السعرات الحرارية وكثافة طاقة منخفضة، وهو ما يجعله خيارا ممتازا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن، أيضا بسبب محتواه العالي من الألياف يعمل على الشعور بالامتلاء والشبع.

يعزز مستويات فيتامين د

مع التعرض المحدود لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، يزداد خطر نقص فيتامين د، عند تعريض الفطر لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء نموه، يمكن أن ينتج بشكل طبيعي فيتامين D2 وبالتالي، فإن تضمين المشروم الغني بفيتامين د في نظامك الغذائي الشتوي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين د.

غني بمضادات الأكسدة

يمكن أن يعرض فصل الشتاء أجسامنا لزيادة الإجهاد التأكسدي بسبب عوامل مثل درجات الحرارة الباردة والتعرض للتدفئة الداخلية، يمكن استخدام المشروم الصالح للأكل مباشرة لتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة.