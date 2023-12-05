اليوم السابع
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القومى للمرأة ناعيا الراحلة ناهد فريد شوقى: أثرت العمل السينمائى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:57 م
القومى للمرأة ناعيا الراحلة ناهد فريد شوقى: أثرت العمل السينمائى المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقى
كتب محمود راغب

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ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ، ببالغ الحزن والأسى المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقى ، والتى وافتها المنية صباح اليوم.
 
وعبرت  الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة المنتجة الكبيرة التي أثرت العمل السينمائى والتلفزيونى بالعديد من الاعمال الهامة والخالدة التي انتجتها أو شاركت في انتاجها ، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة  داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
 
رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.
 
 






القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

ناهد فريد شوقى

وفاه ناهد فريد شوقى




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