اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يرسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:59 ص
العراق يرسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة مساعدات إنسانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق طائرة تابعة للقوة الجوية لنقل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الطائرة من طراز (C 130)، محملة بشحنة من المواد الطبية بحمولة (16) طناً، متجهة إلى مطار العريش، لتسليم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي إلى الهلال الأحمر المصري في العريش، ليتم بعدها إدخالها إلى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استمرار هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات بحسب توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

 







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اسرائيل




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