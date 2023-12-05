"التعليم" تشارك فى اجتماع العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار

كتب محمود طه حسين

تشارك جمهورية مصر العربية بالعقد العربي ل محو الأمية وتعليم الكبار 2015 - 2024 في دورته التاسعة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو ) بتونس؛ خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2023، ويمثل مصر الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، بحضور الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والوزير مفوض الدكتور فراج العجمي مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، والدكتور رامي إسكندر، مدير إدارة التربية والقائم باعمال مدير إدارة الثقافة ولفيف من الوفود العربية يمثلون(15) دولة وكذلك عددًا من منظمات المجتمع المدني العربي.

وتحدث فراج العجمي عن جهود العقد العربي والتحديات التي تواجهه هذه الآونة وكيفية التغلب عليها وتكثيف الجهود من خلال الشراكة والتشبيك لتحقيق أهداف العقد والتغلب على ما يواجهه الوطن العربي من تحديات وبخاصة فيما يتعلق بالنزوح والصراعات المسلحة في بعض الأقطار العربية لإنفاذ حق التعليم ولا سيما في محو الأمية وتعليم الكبار.

من جانبه، شدد حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة ممثلاً لجمهورية مصر العربية كرئيس للدورة الثامنة المنقضية للعقد على ضرورة أن تجري الجامعة العربية الترتيبات اللازمة لمد العقد حتى ٢٠٣٠ ذلك لتلبية حاجات المنطقة العربية مع ضرورة تقييم ما تم إنجازه في فترة العقد، و تحقيق تحولات لتعزيز الجهود في المرحلة المستقبلية ليكون العقد منصة لبناء القدرات وتعزيز المعارف وتبادل التجارب وإجراء البحوث النوعية، و لابد من البحث عن مدخلات لتوسيع وتعزيز الشراكة والمشاركة العربية في المرحلة المستقبلية للعقد، وحث الدول للانضمام للعقد بقوة وجدية.

وأعرب خلال كلمته عن ضرورة مد فترة العقد حتى 2030 لتتسق مع أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها الدول العربية، ومعاودة قراءة تعليم وتعلم الكبار على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، كما أوصى بتقييم جاد للفترة السابقة للعقد ووضع خطة مستقبلية تؤصل لمفهوم التعلم مدى الحياة، مؤكدا كون مصر هي صاحبة فكرة العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار فهي تضع كل إمكانياتها الفنية والبحثية لتحقيق أهداف العقد.