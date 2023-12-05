التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

وكانت قد لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار بها في شبرا الخيمة، أثناء عبورها السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها السكة الحديد.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "م ب ح" 53 سنة، ربة منزل، أثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.