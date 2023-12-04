فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة مريض مصاب بطعنتى مطواة إحداهما بالقلب

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة مريض كان يعانى من الإصابة بطعنتى مطواة اخترقتا الصدر من الأمام على الناحية اليسرى، مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وفقد المريض الوعى نتيجة النزيف الشديد الذى تعرض له داخل القفص الصدرى.

وكشفت مستشفى جامعة بنها، فى بيان لها، أنه تم إجراء عملية طارئة، حيث تم استقبال مريض يعانى من الاصابة بالة حادة "طعنتى مطواة"، اخترقتا الصدر من الأمام على الناحية اليسرى مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وفقد المريض الوعى نتيجة النزيف الشديد الذى تعرض له داخل القفص الصدرى.

وأوضحت، أنه تم إخطار الدكتور إبراهيم قصب، الذى أمر على الفور بتجهيز غرفة العمليات واستدعاء فريق الطوارئ الذى قام بإدخال المريض للعمليات، حيث جرى عمل استكشاف صدرى وتبين أن الطعنة اخترقت القلب من البطين الأيسر، وأيضا اخترقت الرئة وأدت إلى نزيف شديد بالصدر حيث تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وغلق الثقب الذى تسببت فيه الطعنة بالقلب وكذلك خياطة جرح الرئة وخرج المريض وما زال يستكمل علاجه بالعناية المركزة.

وتقدم الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، بالشكر للفريق الجراحى، وهم الدكتور محمود عبد العظيم المدرس بالقسم، والدكتورة فاطمة محمود المدرس المساعد، وبمعاونة الطبيب مقيم سارة نبيل، والطبيب مقيم مصطفى أحمد، والطبيب مقيم محمود عيد، والطبيب مقيم أحمد مدحت، وتحت قيادة الدكتور معتز الشحات رزق، على جاهزيته وحرفيته وسرعته فى التعامل مع الحالة مما أدى إلى انقاذها فى الوقت المناسب قبل أن تفقد حياتها وكذلك التمريض وأطباء التخدير الدكتور محمد سمير والفريق المعاون وعمال قسم جراحة القلب والصدر الأبطال.