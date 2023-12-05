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الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:35 م
الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وفلسطين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء،  طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما متوقع غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.
 
 






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