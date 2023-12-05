إنشاء 469 نقطة رصد لخفض ملوثات الجسيمات الصلبة للقضاء على التلوث الصناعى

كتبت منال العيسوي

لكل وطن حكاية، و حكاية مصر نسجتها القيادة السياسية على مدار 10 سنوات مضت، تصدر أولوياتها المواطن، الذى طالما كانت شكواه من الملوثات الصناعية، وهو ما تم وضع خطه للتعامل معها بداية من محطات وشبكات الرصد الانبعاثات الصناعية، وخطط توفيق الأوضاع للشركات.

وتم إنشاء حوالى 121 محطة رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، و94 منشآة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، و469 نقطة رصد لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، و40 محطة رصد للضوضاء ، 254 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي، و14 مصنعا تم إنشاؤها لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، وزراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.