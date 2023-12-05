إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالمنيا

أصيب 19 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائرى أمام قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قريتى الطاهرة البحرية والحواصلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة المرورية.