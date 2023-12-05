أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما متوقع غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



المصرية للاتصالات: عطل تقنى أثر على خدمات الإنترنت وتم إصلاحه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد منذ أيام توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) لتشغيل النقطة الثانية فى القارة الأفريقية لنظام خادم الجذر المُدار من قبلICANN والمعروف باسم (IMRS) وذلك داخل مركز بيانات الشركة المصرية للاتصالات فى القاهرة.



نقيب الإعلاميين: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو أديب لتجاوزاته المهنية

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة يدرس الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامى عمرو أديب بسبب تجاوزاته المهنية والقانونية.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين، مشيرا الى أن مجلس النقابة يدرس الآن الإجراءات التى سيتخذها ضد عمرو أديب.



وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى التجريبى المصرى نكس سات 30 يناير

عقدت وكالة الفضاء المصرية، اجتماع مع قيادات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، حيث تم عقد اجتماع في مقر الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، الجهة الصينية المسئولة عن مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 والمسئولة أيضاً عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر سات 2.

وحضر الاجتماع من الجانب الصيني وانغ هايتا، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ودينج هينج، نائب مدير عام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وتشو تشيوان، مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ووانغ هايشياو، نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.



وزير التموين: زيادة ضخ معدلات السكر بالمجمعات بنسبة تتجاوز 30٪؜ "صور"

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، وأنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.



إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا

أعلن قبل قليل الإعلام الإسرائيلي، عن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين فى قطاع غزة، أنه لا توجد إمكانية لاستعادتهم جميعا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن هناك فوضى جرت فى اجتماع عائلات المحتجزين مع المجلس الوزاري برئاسة نتنياهو.



الرئيس السيسى: الدفع بإنفاذ حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام بالمنطقة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

الصندوق السيادى المصرى يستعد لطرح شركة وطنية خلال الفترة المقبلة

يستعد الصندوق السيادى المصرى طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص، من خلال ببيع حصص في شركات مملوكة للدولة ذلك بعدما نجحت في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة خلال الفترة الماضية، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات دولار.



انتخابات الرئاسة 2024.. بدء الصمت الانتخابى للداخل الجمعة القادمة

تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يوم الجمعة المقبلة، والتى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر، بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الانتخابى قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية.

يحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.



أمير قطر يثمن الجهود المصرية فى التوصل للهدنة بقطاع غزة

ثمن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، الدور المصرى والأمريكى بشأن التوصل للهدنة فى غزة، قائلا: " أجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما فى تحقيق الهدنة مؤخرا، وسنواصل الجهود للوصول إلى وقف شامل للإطلاق النار".

دعا أمير قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 44، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.



وزيرة التضامن: تسليم 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن مبادرة الرئاسة "بر أمان"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة الأقصر، وذلك لتسليم عدد من صغار الصيادين بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد مراكب صيد مجهزة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " بر أمان"، بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي وعدد من الشركات.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مراكب الصيد في أحد مراسي مدينة الأقصر، كما شهدت استعراض صغار الصيادين بمراكبهم في مياه النيل.



رئيس وكالة الفضاء: القمر الصناعى مصر سات2 دخل المدار بعد إطلاقه بـ830 ثانية أكد الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري " مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، و الإطمئنان على صحة عمله، مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، وبالأمس تم إنزال عدد من البيانات من جانب المحطة الأرضية فى مصر.

وأوضح صدقي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم سيتم استكمال عمليات الاتصال مع القمر طوال الوقت فى إطار استمرار عمليات الاختبار.



الصحة الفلسطينية: 108شهداء وعشرات المصابين فى مستشفى كمال عدوان

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 108 شهيدا وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أى عمليات بمستشفى كمال عدوان، حيث يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات.، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.

أشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن نحو 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة.، عن القاهرة الإخبارية.



الزمالك لـ"اليوم السابع": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.