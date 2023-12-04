3 تمرينات سهلة فى الشتاء عشان تكسب صحتك

كتبت مروة محمود الياس

فى الشتاء يعانى البعض ممن يحبون ممارسة الرياضة من الشعور بالبرد والكسل أمام أى نشاط رياضى، ويترددون كثيرًا قبل مزاولة أى نشاط، فالشعور بالبرد يزيد الخمول والكسل.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع the unbreakablefitness، فإن مزاولة الرياضة أمر فى غاية الأهمية خاصة فى فصل الشتاء، لأنها تساعد على إبقاء سريان

الدم فى الجسم سليمًا وجيدًا، فكلما كان الإنسان نشطًا كلما كانت الدورة الدموية تزاول عملها وسريانها على أكمل وجه، وهو ما يحمى الإنسان من مخاطر قلبية

كما أنها تساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاط ورشاقتك ومنع زيادة الوزن المتوقعة فى تلك الأجواء، كما أنها تساعد على الحفاظ على الحالة النفسية جيدة

وتقلل من التوتر والعصبية والخمول، تساعد أيضًا على الشعور بالدفء والتقليل من حالة البرودة التى يشعر بها الشخص على الدوام.

وهناك تمرينات سهلة وبسيطة وتبقى الإنسان غير شاعر بالبرودة الشديدة وتفيد الجسم وتحسن من ليونته ولياقته، والتى منها: اليوجا أحد أهم الخيارات التى يمكن أن تلجأ إليها داخل منزلك ويمكن ممارستها وتساعد على الحفاظ على توازنك زلياقتك، فاليوجا تعزز ضبط النفس والاسترخاء والتخلص التام من التوتر وتشنج الاعصاب، وتعزز من النشاط البدنى الخفيف خلال الشتاء فتشعرك بالدفء صعود السلم

اذا كنت ممن يريدون ممارسة رياضة خفيفة فى الطقس البارد دون مجهود يذكر، عليك بصعود السلم والهبوط منه أكثر من مرة، لأن هذا التمرين بسيط فى مظهره لكنه جيد يساعدك على الدفء وعدم الشعور ببرودة الطقس الشديدة، وتقاوم به الخمول والكسل وتصبح أكثر نشاطا ولياقة