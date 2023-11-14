لو بتروح الجيم ..اعرف تاكل وتشرب إيه بعد التمرين مباشرة

كتبت مروة محمود الياس

ممارسة الرياضة أحد أهم الممارسات والعادات التى يمكن للشخص أن يلتزم بها، تحسن صحته، وتعزز مناعته، وطاقته وقوته، وتزيد من نشاطه، وتعزز نشاط دماغه وقلبه وجهازه الهضمى وأجهزة الجسم كافة، فالرياضة عنوان الصحة خاصة لمن يمارسها بانتظام واحتراف.

وفقا لتقرير نشره موقع midwest orthopaedic فإن الجسم يحتاج للكثير من العناصر أثناء ممارسة التدريبات الرياضية وبعدها، وذلك للحفاظ على مستويات الطاقة والقوة.

وأوضح التقرير مجموعة من العناصر الهامة التى يجب على الرياضى الذى يمارس رياضته المفضلة، أو مرتادي الصالات الرياضية "الجيم" الاهتمام بها للحفاظ على الجسم رطب ومستويات الطاقة فيه عالية.

المياه : بعد التمرين واثنائه يجب الاهتمام بشرب المياه، لتعويض ما فقده الجسم خلال التدريبات القوية والشاقة من ماء على شكل عرق، فضلا عن أن المياه تحافظ على الجسم فلا تتركه جافا ويكون مهددا بالإصابة بالجفاف، والمياه هى القادرة على الترطيب العميق والجيد للجسم، لأن الجفاف له العديد من المخاطر منها رعشة الجسم ومشكلات بالعضلات مستقبلية.

الكربوهيدرات : بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة والتمرينات الشاقة الطويلة، يحتاج الجسم لحصة من الكربوهيدرات، وكل جسم وفقا لوزنه وكتلته، فيحتاج إلى وجبه خفيفة غنية بالكربوهيدرات، فالحليب المخلوط بالكاكاو أو الشيكولاته يكون مناسبا جدا لانها غنيه بالبروتين البانى للعضلات والكربوهيدرات.

البروتين : العنصر الأهم فى بناء عضلات الجسم ومن دونه يفقد الجسم تكون عضلاته، وهو أمر غير جيد بالمرة، لذا يفضل بعد الانتهاء مباشرة من التمرين تناول وجبة خفيفة جدا غنية بالبروتين، مثل ساندوتش دجاج او شريحة ديك رمى، أو كوب من الزبادى، للحفاظ على الكتلة العضلية، وتعزيز الطاقة واصلاح العضل الذى تم استهلاكه أثناء التمرين الشاق.

وينصح التقرير بعد ساعتين من الانتهاء من التمرين بضرورة تناول وجبة متكاملة العناصر، غنية بكل العناصر وحصص البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وغيرها، للاستفاده القوى من التمرين.