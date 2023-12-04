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260 طائرة نقلت نحو 7 آلاف طن مساعدات لغزة عبر مطار العريش حتى الآن

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:56 ص
260 طائرة نقلت نحو 7 آلاف طن مساعدات لغزة عبر مطار العريش حتى الآن مطار العريش
العريش - محمد حسين

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نقلت 260 طائرة مساعدات لقطاع غزة هبطت بها فى مطار العريش بشمال سيناء منذ أكتوبر الماضى حتى اليوم، قادمة من دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.
 
وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة فى 12 أكتوبر الماضى، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التى استقبلها المطار وصلت إلى 260 طائرة، نقلت نحو 7000 طن من مواد الإغاثة والاغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.
 
وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.
 
والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.
 
والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.
 
 






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