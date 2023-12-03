نقل 24 مصابا من أبناء غزة من مطار العريش لاستكمال علاجهم بالدوحة وتونس

العريش - محمد حسين

نقلت اليوم طائرتين تونسية وقطرية 24 مصابا من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالدوحة وتونس عقب وصولهم لمطار العريش، وقال مصدر طبي، إن المصابين كان قد سبق وصولهم للمستشفيات المصرية قادمين من قطاع غزة، وأجريت لهم العناية الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات القاهرة والإسماعيلية والعريش.

وبحسب المصدر نقلت طائرة 20 مصابا إلى تونس و4 إلى قطر.

وسبق شهد مطار العريش وصول طائرات نقلت شحنات مساعدات من تونس وقطر، ورافق الطائرة القطرية رئيس اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية، والمطران مكاريوس رئيس أساقفة قطر للروم الارثوذكس، وكان في استقبالهم بمطار العريش لولوة الخاطر وزير التعاون الدولي القطرية المتواجدة في العريش للإشراف علي نقل المساعدات القطرية لغزة عن طريق مطار العريش.