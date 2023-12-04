يصل من القاهرة لمطروح فى 3 ساعات.. لايف من أمام القطار السريع.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أجرى "اليوم السابع" بث مباشر من أمام القطار الكهربائي السريع ، بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، وهو أول قطار يصل مصر من ضمن قطارات شبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها بمصر.

وأكد العميد أحمد فاروق مدير المشروع، أن الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم ، تشمل 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة و 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع، وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.

وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .

وأشار إلى أن خطة تنفيذ شبكة قطارات سريعة في مصر، تستهدف إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج "الصناعي / الزراعي / التعديني / الخدمى"، بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنه لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات مشيراً إلي أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية " مراكز التصدير " ، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - " بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذلك الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة ، وأيضاً التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضاً خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر " أبو طرطور – قنا – أسوان " بموانئ التصدير .