اليوم السابع
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تعرف على أهم المعلومات عن مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار الكهربائى السريع

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:00 ص
تعرف على أهم المعلومات عن مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار الكهربائى السريع الفلنكات الخرسانية
كتب سيد الخلفاوى

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تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه .
 
تم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة و باستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.
 
تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة ويضم عدة مباني اخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية) بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.
 
الإنتاج المحلى
الإنتاج المحلى

الفلنكات الخرسانية
الفلنكات الخرسانية

تصنيع الفلنكات
تصنيع الفلنكات

جانب من التصنيع
جانب من التصنيع

جانب من الفلنكات
جانب من الفلنكات

 







القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

الفلنكات الخرسانية

السكة الحديد



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