مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن بدء أعمال المقابلات الشخصية للحاصلين على المؤهلات العليا المتقدمين لوظائف مهندس وكيميائى وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية، ومحاسب والتى تستمر حتى 6 من من ديسمبر الجارى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن اللجنة تضم فى عضويتها اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الامنى بالشركة القابضة والمستشار أحمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج و عمرو طلبة مدير عام شئون المجالس النيابية بالشركة القابضة لمياه الشرب.