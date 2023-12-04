مصرع طالب ثانوي على يد آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طالب بالثانوية العامة، مصرعه، فى مشاجرة بينه وبين طالب آخر بالثانوية العامة، بإصابات بالغة بسلاح أبيض، ليصاب الطالب وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، ويجرى نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالبين بالثانوية العامة نتج عنها تعدى أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين أن الطالب المتوفى "عبد الرحمن كمال"، 18 عام، يقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

على الفور شكل مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائى من ضباط المباحث لتحديد وضبط المتهم، حيث عقب دقائق من الواقعة تمكن رئيس مباحث قسم ثان كفر الشيخ، ومعاونه من ضبط المتهم داخل منطقة الحكر التابعة لدائرة القسم، حيث تبين أنه" ح. ع " 16 عام، طالب بالمرحلة الثانوية.