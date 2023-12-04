اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 04:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع طالب ثانوي على يد آخر بكفر الشيخ

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:47 ص
مصرع طالب ثانوي على يد آخر بكفر الشيخ ارشيفيه
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طالب بالثانوية العامة، مصرعه، فى مشاجرة بينه وبين طالب آخر بالثانوية العامة، بإصابات بالغة بسلاح أبيض، ليصاب الطالب وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، ويجرى نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالبين بالثانوية العامة نتج عنها تعدى أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين أن الطالب المتوفى "عبد الرحمن كمال"، 18 عام، يقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

على الفور شكل مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائى من ضباط المباحث لتحديد وضبط المتهم، حيث عقب دقائق من الواقعة تمكن رئيس مباحث قسم ثان كفر الشيخ، ومعاونه من ضبط المتهم داخل منطقة الحكر التابعة لدائرة القسم، حيث تبين أنه" ح. ع " 16 عام، طالب بالمرحلة الثانوية.

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اخبار الحوادث

بحث جنائي

جريمة قتل

مديرية الأمن



الموضوعات المتعلقة

جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لمتهم بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:00 م

المشدد 6 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة وسلاحا أبيض بالشرقية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:08 ص

بيزنس بيع الأسلحة "أون لاين".. "اليوم السابع" يخوض مغامرة شراء سلاح أبيض من صفحات فيس بوك.. المطواة والخناجر أبرز المعروضات.. سعر" المطوة " يبدأ من 100 جنيه.. والاستلام "دليفرى" مع سداد ثمن السلاح.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:00 م

ضبط طالب قتل زميله بسلاح أبيض في الإسكندرية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة