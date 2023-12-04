مستشفيات جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لعمليات الشفة الأرنبية

أسوان – عبد الله صلاح

انطلقت، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية ل عمليات الشفة الأرنبية و الشق الحنجرى والأمراض الخلقية بالرأس والرقبة بالتعاون بين مبادرة "الناس لبعضهم" وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، تحت رعاية محافظة أسوان.

وتستمر أعمال القافلة الطبية بالمستشفى الجامعى، فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان بإشراف من قسم جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوى، وبحضور الدكتور عصام أبو المجد، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وأيضاً الدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد قناوى، فى بيان صحفى، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى ضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الإجتماعية والتسجيل الطبى.

وأضاف، أن القافلة تشهد إقبالا كبيرا مما سيساهم بدوره فى تخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر إلى محافظات أخرى، ويتم توفير العلاج الجراحى التكميلى الإصلاحى، وأيضاً علاج التخاطب والأسنان بالمجان، مع إجراء الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع إجراء حوالى 120 عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية، بجانب توقيع الكشف على أكثر من 350 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار فعاليات القافلة، مع عقد لقاءات توعية صحية بالمستشفى الجامعى.