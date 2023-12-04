محافظ كفر الشيخ: توفير 30 ألف قطعة ملابس لرعاية 6 آلاف طالب جامعى مجانًا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد برامج الحماية الاجتماعية الرائدة بصندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وأن تنظيم معرض دكان الفرحة للأسر المستحقة والأولى بالرعاية يأتى انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموى، وباعتباره مكملاً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى ينعكس على زيادة الشرائح المستفيدة من الفئات المستهدفة وتضاعف حجم الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة " دكان الفرحة " إحدى مبادرات الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر، والتى نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، بهدف توفير 30 ألف قطعة ملابس لرعاية 6 آلاف طالب وطالبة، بجامعة كفر الشيخ، وتوفير 1200 بطانية، و1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للعاملين بالخدمات المعاونة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فتاة أولى بالرعاية من أبناءهم بكل مستلزمات الزواج، على أن تحصل كل عروسة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – قسائم مشتريات بقيمة 1000 جنيه مصري)، مجاناً.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور مبادرة " دكان الفرحة " بالإضافة إلى مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية التى يقوم بها صندوق " تحيا مصر " تجاه المجتمع المصرى وخاصة أبناء كفر الشيخ، لما له من قدر ومكانة كبيرة عند جموع المصريين فضلاً عن دور " صندوق تحيا مصر " إلى جانب أجهزة الدولة بمشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان ودعم قدرة الدولة على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة " دكان الفرحة " أدخلت البهجة على قلوب أبناء كفر الشيخ من الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية، لما له انعكاس على زيادة دائرة الاستفادة ويعود بالإيجاب على المواطن البسيط فى تحقيق التنمية المجتمعية وتعظيم إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، والمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية التى يواجهها، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات، للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمبادرة " دكان الفرحة "، كإحدى المبادرات العملاقة، التى يتبناها صندوق تحيا مصر، والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة، داخل الجامعة، ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى، كما توجه بالتحية والشكر والتقدير، لكل من يعمل مجتهدا مخلصا، من خلال صندوق تحيا مصر، لرفعة شأن وطننا الغالى مصر، وذلك من خلال تفعيل، عدد من المبادرات الخاصة بالصندوق.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مقدمًا شكره لصندوق تحيا مصر على مبادراته التى تخدم قطاعًا عريضًا من طلاب الجامعات المصرية، وتسهم فى تخفيف العبء عليهم وعلى أسرهم، والتى ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الذين أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية وإسعاد 20 عروسا، وتجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة داعياً مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة والتكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، موجهاً الشكر لصندوق تحيا مصر على ما يبذلونه من جهود فى هذا الشأن.

فى هذا السياق، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن المعرض مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهى الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصرى ومصلحة الجمارك المصرية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن صندوق تحيا مصر يحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتكافل الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لهذا وفّر المعرض 1200 بطانية، و1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للعاملين بالخدمات المعاونة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فتاة أولى بالرعاية من أبناءهم بكل مستلزمات الزواج، على أن تحصل كل عروسة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهى – مفروشات – سجاد – قسائم مشتريات بقيمة 1000 جنيه مصري) لافتًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابى للفتيات ذوى الهمم.

وأكد عبد الفتاح، أن ذوى الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر، لذلك وفر عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية.

وتابع المدير التنفيذى للصندوق، أن معارض الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدنى الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، نحو توفير شتى سُبل الدعم والرعاية للطلاب والأسر المستحقة، وتخفيف العبء عنهم بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية " دكان الفرحة " تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، فى أغلب محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم معارض فى دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوى الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتى لديهن مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.