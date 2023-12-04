الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى لقرية دمرو

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 271 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، حمل رقم 2016 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية دمرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدي سالم، بتعديل شارع بعرض 4 م، واستكمال شارع بعرض 4م بناء على المعاملة رقم 1165230104864 بتاريخ 16 أغسطس 2023.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 19/9/2023، والمتضمن الموافقة على مشروعتعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية دمرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدي سالم، بتعديل شارع بعرض 4 م، واستكمال شارع بعرض 4م بناء على المعاملة رقم 1165230104864 بتاريخ 16 أغسطس 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.