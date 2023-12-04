محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر انعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر الجاري، حيث تم تجهيز 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمدينتي طوخ وقها، حيث تفقد المحافظ لجان مدرسة مدرسة الشهيد عماد دغش ببلتان ومدرسة الغزاوية للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد فهمي الطوخي بطوخ ومدرسة عبد الحميد حسن التجريبية بطوخ ومدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بطوخ (لجنة عامة)، وفي مدينة قها تفقد المحافظ عدد من اللجان من بينها لجنة مركز شباب قها (لجنة عامة) ومدرسة قها الثانوية وتفقد لجان مجمع قها الابتدائي.

ووجه "الهجان"، مسؤولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة وإصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه "المحافظ"، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن انتظار داخل وخارج المدارس، وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وحث محافظ القليوبية، المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

جدير بالذكر أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، ومشددا أيضا على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها، ومسئولي التربية والتعليم والشباب والرياضة.