محافظة أسوان: إنهاء 1165 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من 1165 مشروعاً حتى اليوم، ويتم تشغيلهم تدريجياً ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة.

جاء ذلك خلال ترأس السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم، الاجتماع الدورى والتنسيقى لعرض نتائج المشروعات الجارية وذلك بحضور أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد، ومحمد شعيب، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية.

وأشار اللواء ياسر عبد الشافى، إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى بانوراما جمالية كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها ، وتحويلها أيضاً لمناطق جذب سكانى.

وأوضح، أنه تم التأكيد على تكثيف المرور الميدانى من قبل المسئولين المختصين على المشروعات المتنوعة بكافة قطاعات العمل العام لتحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تستهدف 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.