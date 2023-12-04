وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يعد حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وفى إطار ذلك، أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات وإدارات عدد من ندوات التوعية بذلك ، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث عقدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية اجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية، وبحضور راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية لتفعيل المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية والظهور بالصورة المشرفة، ليأتى ذلك ضمن تفعيل هذا الدور الحيوى بالدواوين العمومية للعائلات والقبائل والطوائف وحثهم علي المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم.

فيما نفذت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الانتخابات بعنوان " قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة " وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الاستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين.



جانب من التوعية فى القرى



هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين



جانب من ندوات التوعية



