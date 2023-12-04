اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات جزائرية جنوب أفريقية حول العلاقات الثنائية بين البلدين

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:00 ص
مباحثات جزائرية جنوب أفريقية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بجمهورية جنوب أفريقيا فيكيل مبالولا، واقع وآفاق العلاقات التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، الأحد، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، الأمين العام لهذا الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أعرب الطرفان عن اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين ووحد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الأفريقية على الساحة الدولية.

 







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العلاقات الجزائرية الافريقية

اخبار الجزائر




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