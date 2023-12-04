مباحثات جزائرية جنوب أفريقية حول العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بجمهورية جنوب أفريقيا فيكيل مبالولا، واقع وآفاق العلاقات التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، الأحد، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، الأمين العام لهذا الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أعرب الطرفان عن اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين ووحد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الأفريقية على الساحة الدولية.