مؤتمر لـ"المصريين الأحرار" بالبحيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

وقال أحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن القضية الفلسطينية هى أحد المواقف الكاشفة لعمق وحكمة الرئيس السيسى الذى كان شجاعا فى مواجهة تصفية القضية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء واعتبار ذلك خطا أحمر .

وأوضح حمودة، أن المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى هو واجب وطنى ورسالة محبة لقائده، لانه يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه.