مؤتمر لـ"المصريين الأحرار" بالبحيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

نظم حزب المصريين الأحرار، مؤتمرا حاشدا بقرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شارك فى المؤتمر الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور، والنائب البرلمانى اللواء سليمان خليل، وأحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، وصابرين حجازى أمين حزب الأحرار الدستورين بالبحيرة، والدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور علاء رشدى الاستاذ بكلية الزراعة جامعة دمنهور.
وقال أحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن القضية الفلسطينية هى أحد المواقف الكاشفة لعمق وحكمة الرئيس السيسى الذى كان شجاعا فى مواجهة تصفية القضية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء واعتبار ذلك خطا أحمر .
وأوضح حمودة، أن المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى هو واجب وطنى ورسالة محبة لقائده، لانه يعكس مدى وعى الشعب المصرى والتفافه.
يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت استعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت .
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (1)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (2)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (3)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (4)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (5)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (6)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (7)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (8)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (9)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (10)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (11)
مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى (12)
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