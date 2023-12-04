مؤتمر جماهيري للتحالف الوطني بكفر الشيخ لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرا شعبيا، لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد شرعان، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وأكد الحضور على تأييدهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرين أن أهالى كفر الشيخ سيتوافدون على اللجان أيام 10 و11و12 ديسمبر الجارى، أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، استمرار لتحقيق الإنجازات فى مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، واللواء حسن شمس، ومحمد المعداوى، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ،و أعضاء الأمانة العامة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأعضاء مجلس النواب المهندس عادل النجار، وهالة أبوالسعد، ومحمد سعد الصمودى، والدكتورة جميانة لويس ومحمد الطراوى، أمين التحالف بمركز دسوق.

كما حضر المؤتمر جمال مكى وقطب غراب، أمين مساعد وأمين تنظيم مركز وبندر دسوق، والدكتور عمرو دوير، أمين التحالف بمركز قلين، ومحمد غنية، أمين التحالف بمدينة فوه، ورجال الدين الشيخ بشير محمدى عبدالعزيز، خطيب المسجد الإبراهيمى، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، ورجال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دسوق بمحافظة كفر الشيخ.



جانب من الحضور في المؤتمر



قيادات التحالف الوطني بكفر الشيخ