اتحاد الجمعيات: إقبال المصريين على التصويت بالانتخابات يؤكد وعي المواطن

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن المصريين يواصلون إبهار العالم وتقديم نموذج حقيقى للديمقراطية كل يوم، مشيرا أن الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج يؤكد وعى المواطن المصرى ودورة فى استمرّار حالة الاستقرار التى تنعم بها مصر حاليا.

وقال فى كلمته على هامش المؤتمر الحاشد الذى نظمه حزب مستقبل وطن بالغربية بحضور ممثلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ومشاركة شعبية وحزبية واسعة من جميع مدن ومراكز المحافظة أن الشعب المصرى يواصل كتابة التاريخ السياسى لمصر من خلال الاستفادة بحقة الدستورى فى الانتخابات والمشاركة السياسية الفاعلة ودعم مفهوم الوطنية.

ووجه عبد القوى رسالة للشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى للحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية مؤكدا أن حملة " أنزل - شارك - مصر الاهم " تقدم كافة أشكال الدعم للناخبين حيث تقوم بالرد على مدار الساعة على كافة الاستفسارات التى ترد اليها عن العملية الانتخابية سواء من خلال غرفة العمليات المركزية او الغرف الفرعية بالمحافظات وسوف تقوم الغرفة المركزية بمتابعة جميع الفعاليات التى ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأوضح أن الاتحاد العام ينسق مع الاتحادات الإقليمية لرفع الوعى بأهمية المشاركة وضرورة أن يكون هناك حائط ضد أى محاولات للنيل من استقرار مصر والرد على الشائعات والأكاذيب التى تهدف إلى زعزعة الأمن الذى تتمتع به الدولة المصرية.

وأشار أنه يتم خلال اللقاءات التوعوية والجماهيرية التى ينظمها الاتحاد شرح أهداف المبادرة منها توضيح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية والتى نص عليها الدستور وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.

واشار أن الصوت أمانة ويجب على كل مواطن أن يدلى بصوته من أجل الامن والحفظ على الإنجازات مطالبا بالاصطفاف امام لجان الاقتراع لنوجه رسالة حقيقية عن مصر أن مصر الاهم.