مؤتمر جماهيرى لـ"مستقبل وطن" بالمنيا لدعم المرشح الرئاسى "السيسى".. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقوي المدنية والشعبية وممثلي الجهات الحكومية والمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم تلاوة من القران الكريم للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور، وذلك بحضور المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

واحتشد المواطنين المشاركين فى المؤتمر، وأكد الحضور دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المسيرة ومن أجل البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات، وأكد الحضور علي دعمهم الكامل للرئيس في جميع خطواته وقرارته تجاه القضية الفلسطينية لحماية الحدود والسيادة المصرية على أرضها.

وأكد أبناء محافظة المنيا، أن كلمتهم في الصندوق نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى ليؤكدوا أنهم دائما على العهد والوعد معه، كما كان هو دائما على العهد اتجاه المصريين، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وسط هتافات "تحيا مصر والسيسي رئيسي وهنكمل المشوار".