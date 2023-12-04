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قائد عسكري إسرائيلي: القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها شمال غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:46 م
قائد عسكري إسرائيلي: القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها شمال غزة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال قائد عسكري إسرائيلي، إن القوات البرية أنهت قريبا مهمتها شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 

 

 

 

 

 

 







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