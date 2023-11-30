فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفل ابتلع حبة فول سودانى

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار استشارى القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، فى إنقاذ حياة طفل صغير يبلغ من العمر حوالى عامين، من خلال استخراج قطع فول سودانى من القصيبة الهوائية لطفل عن طريق منظار الشعب الهوائية الصلب.

وقال الدكتور محمد الجزار، إن الطفل من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حضر بصحبة أهله الذين أفادوا بأنه بلع "فول سوداني" ويعانى من كحة عنيفة وزرقة بالوجه وحشرجة بالصوت، حيث تم حجزه بالقسم وتجهيزه للعمليات.

وكشف مستشفى بنها الجامعى، فى بيان لها، أن الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، وجه بتشكيل الفريق الجراحى والتدخل السريع فى حالة الطفل، حتى يتم الحفاظ على حياته، وتم استخراج حبة الفول السودانى وغسيل القصيبات الهوائية بمحلول معقم وخرج الطفل من العمليات ومازال يستكمل علاجه بالقسم.

واوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ، أنه شارك فى إجراء العملية الدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم، والطبيب المقيم محمود النجار، وفريق التخدير الدكتور محمد عبد السلام المدرس المساعد، وأطقم التمريض وفاء محمد، وإسلام السيد.

وتابع الدكتور عمرو الدخاخنى، أن أعمال التطوير بالمستشفى الجامعى لازالت قائمة على قدم وساق بالتوازى مع استمرار تقديم الخدمات من قبل الفريق الطبى بالمستشفى، موضحا أنه تم افتتاح جزئى لقسم جراحة القلب والصدر بعد أعمال التطوير به.