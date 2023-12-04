علا الشافعى بإعلام القاهرة: الظرف السياسى يحملنا مسئولية الاصطفاف خلف الوطن

محمد صبحى تصوير كريم عبد العزيز

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير " اليوم السابع" إن الظرف السياسى يحكم فى هذه الفترة وما يحدث حول مصر فى ليبيا وغزة والسودان يجعلنا أمام مسئولية تاريخية أن نكون على قلب رجل واحد، ويجب الاصطفاف خلف الوطن.

وأضافت رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال كلمتها بندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة المنعقدة الآن تحت عنوان " الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة":" أهم شئ فى هذه المرحلة المشاركة والاصطفاف حول الوطن والمشاركة بإيجابية"، متابعة :" الانتخابات ممارسة للحق الدستورى ويجب أن يكون لدينا وعى بما يدور حولنا من أحداث فى المنطقة، وما يحدث بالدلائل والوقائع ودفع الفلسطنيين للتوجه نحو مصر يؤكد أن هناك مؤامرة ضد مصر."

وشددت رئيس تحرير اليوم السابع، على أهمية الوعى بالدولة وحمايتها من أى مخطط ضد مصر، وما حدث مؤخرا كشف ازدواجية المعايير المرعبة لحقوق الإنسان، وما يحدث من كبريات الدول الديمقراطية يكشف عن الوجه القبيح للازدواجية فى المعايير، كونه يغض الطرف ضد المجازر التى تشهدها غزة.

فيما أكدت أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى ، مضيفة :" يجب أن تشاركوا فى صناعة الوعى.. وعلى الطلاب دارسى الإعلام الوعى بالخبر الصحيح والآخر المفبرك، لأن الدراسات تؤكد أن 70% من الأخبار المتداولة تكون غير صحيحة."