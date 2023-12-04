ضبط 5 أطنان أغذية فاسدة خلال حملات للصحة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت حملات مكبرة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، فى ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غير مطابقة للمواصفات، تقدر بنحو 5 أطنان، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين استكمال تحقيقات النيابة.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية، حملات تفتيشية لضبط الأغذية الفاسدة ومخالفات المحال التجارية والمطاعم‎ خلال شهر نوفمبر، وتم التحفظ على 5 طن و220 كيلو جرام من الأغذية غير مطابقة للمواصفات والمغشوشة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أنه تم المرور على 373 منشأة غذائية متنوعة وتم سحب 139 عينة غذائية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات وتم تحرير نحو 179 محضر جنحة صحية متنوعة.

وأشار إلى أنه تم التوصية بالغلق الإدارى لـ 44 منشأه تدار بدون ترخيص وتم إعدام نحو 973 كيلو جرام أغذية متنوعة و243 لتر من الزيوت والعصائر متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق وتحت رعاية الدكتورة حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى.