إعدام 1395 كيلو أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان فاسدة بالدقهلية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 189 محضراً، وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
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