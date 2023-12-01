إعدام 1395 كيلو أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان فاسدة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 189 محضراً، وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.